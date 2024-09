"Pour la voiture, c'est top": cet aliment est bien plus efficace que les sodas pour ne pas s'endormir au volant, d'après un expert

Partager:

Environ un accident sur 10, en Belgique, serait lié à la fatigue, selon une analyse. Un triste constat qu'il serait possible d'améliorer en suivant les conseils de ces experts.

"Fatigue au volant, mort au tournant" : un slogan que tout conducteur a entendu au moins une fois dans sa vie d’automobiliste (ou de motard). Si l’institut VIAS, pour la sécurité routière, explique qu’il n’y a pas de données officielles sur la fatigue au volant, des estimations scientifiques portent le nombre d’accidents liés à cette cause à 10 ou 15%. "Ce chiffre pourrait être plus élevé sur l'autoroute à cause du nombre moindre de stimulations et de l’environnement de conduite monotone. En Belgique, une analyse en profondeur portant sur 125 accidents corporels de bus ou de camions a trouvé que la fatigue était la cause principale de 10 % des accidents", précise Benoit Godart, le porte-parole de l’institut.

Tous les ans, VIAS partage les résultats d’une enquête européenne sur les mauvaises habitudes des conducteurs. Il en ressort cette année que 12% des conducteurs belges avouent avoir failli avoir un accident à cause de la fatigue (moyenne européenne : 13%) et 7% affirment même avoir eu un accident pour cette raison (moyenne européenne : 6%). Il arrive par ailleurs à 43% des Belges de conduire en étant très fatigués (c’est plus que la moyenne européenne de 38%). Enfin, 14% des conducteurs belges ont empiété sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur le bas-côté en raison d’un assoupissement (moyenne européenne : 18%). Des chiffres qui restent de bons indicateurs, mais qui sont difficilement vérifiables. "En effet, pour un policier qui vient constater un accident après que celui-ci se soit produit, il est très difficile de dire que le conducteur s’est assoupi s’il ne l’avoue pas. Pour l’alcool ou les drogues, par exemple, c’est totalement différent, mais le policier n’a évidemment pas de ‘fatigomètre’", souligne encore Benoit Godart. Éviter les pièges Il existe différents facteurs qui mènent à ces périodes de somnolence au volant : une route monotone, un manque de sommeil ou encore la consommation d'alcool.

Si la première situation est un piège que l’on ne peut éviter et qu’il faut affronter en étant le mieux préparé possible (nous y reviendrons), les deux autres cas évoqués se doivent d’être gérés de manière responsable.

Prendre le volant en étant alcoolisé est évidemment interdit. A partir de 0.5 g dans le sang ou 0.22mg dans l’éthylotest, tous les conducteurs sont punissables, peut-on lire sur le site de la police fédérale. Pour un chauffeur professionnel comme un conducteur de taxi ou d’autocar, le taux punissable est de 0,2g d’alcool dans le sang ou 0.9 mg dans l’éthylotest. En plus des amendes et du retrait de permis, conduire sous l’influence de l’alcool vous expose à une sanction bien plus radicale : l’accident. Avec des réflexes diminués et une fatigue accentuée, le cocktail peut se révéler être fatal. Pour ce qui est du manque de sommeil, le mieux est de le prévenir. Si vous savez qu’un long trajet vous attend, pensez à bien dormir avant.