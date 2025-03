Annonce de faillite chez Casa: pourquoi certaines enseignes ne parviennent plus à maintenir le cap?

Partager:

Le secteur de l'ameublement est très concurrentiel, notamment par les magasins de prêt-à-porter qui se diversifient. Certaines enseignes, telles que Casa, ont également tardé à opérer le virage numérique pour pouvoir commander à distance, précipitant la chute de l'enseigne. Analyse et explications.

Les clients l'avouent parfois : ils complètent leurs achats de décorations ou de mobilier sur Internet. "La déco oui, puisque ce sont des plus petits prix, c'est plus facile. Même si je n'aime pas, c'est plus facile à renvoyer qu'un gros meuble", témoigne une cliente. Dans cette galerie commerçante, difficile de trouver une enseigne dédiée à la décoration. Pourtant, la concurrence du marché s'est intensifiée. Actuellement, de plus en plus de chaînes de prêt-à-porter se diversifient et ouvre une section "décoration". À lire aussi "Les efforts et les nombreuses discussions n'ont pas abouti": Casa réagit suite à l'annonce de faillite

"Par exemple, on a H&M qui a un rayon Home, on a Primark qui a ouvert un rayon Home, on a Action qui nous a rejoints il n'y a pas très longtemps. Et pour moi, ce qui convient tout à fait à une galerie commerçante, c'est quand même plus facile de repartir avec un bougeoir qu'avec un canapé de chez nous", explique Virginie Eischen, coordinatrice d'une galerie commerçante. Digitalisation, concurrence effrénée... Pour survivre, les sociétés de décoration et de mobilier doivent aussi se moderniser. "On essaie vraiment de garder cet aspect, d'être proche du client, d'essayer de servir ses besoins, d'essayer de l'accompagner, de comprendre ce qui est mieux ou non. Contrairement à d'autres chaînes, on est très axé sur les formations. On essaie de faire en sorte que chaque personne soit compétente dans les domaines", souligne Guillaume Léonard, responsable d'un magasin. "Une crise du pouvoir d'achat" Et pour se différencier, son magasin n'est situé qu'à 200 mètres du leader du marché : "C'est un excellent moteur de clients. C'est-à-dire qu'un client qui va aller chez Ikea et qui ne sera pas entièrement satisfait de sa visite ou n'aura pas forcément trouvé ce qu'il cherchait, se dira tiens, il y a un autre magasin sur un parking, je vais aller voir. Et d'une manière ou d'une autre, finira souvent par repartir avec quelque chose". À lire aussi "C'est choquant", "Une tristesse familiale": les clients de CASA surpris après l'annonce de faillite