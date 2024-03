Audi Brussels réduit sa production et supprime 371 emplois: "Nous avions obtenu des garanties", déplore la FGTB

Un choc pour les 371 travailleurs intérimaires, désormais sans emploi. "Ils sont évidemment très déçus parce que certains avaient deux ans et demi, bientôt trois ans d'ancienneté, allaient obtenir un contrat CDI dans peu de temps. Ce sont des gens qui sont sur les postes les plus pénibles de l'usine, des gens qui ont fait des efforts, qui se sont battus pour arriver à l'heure tous les jours et ne pas être malades... Et comme remerciement: une multinationale qui engrange des milliards de bénéfices met fin à leur contrat" déplore ce syndicaliste.

3 000 personnes y travaillent actuellement

Les travailleurs se demandent surtout si l'usine va pouvoir rester ouverte, car elle produit la Q8 E-Tron, le plus gros SUV de la marque allemande. Mais la demande n'est pas aussi élevé que ce qui était prévue. La production va donc être réduite. À noter qu'elle s'arrêtera en 2027.

L'Usine de Forest devait fabriquer également la Q4 E-tron pour assurer la pérennité de l'entreprise à long terme, mais elle sera finalement produite en Allemagne. Le prochain modèle de la Q8 ne sera pas fabriqué à Bruxelles, mais au Mexique.