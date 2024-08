Avant la rentrée, des élèves à besoins spécifiques bénéficient d’un stage pour se familiariser avec les outils numériques

Tom a 10 ans et dans quelques jours, il rentre en 6ème primaire. Pour écrire, il a quelques difficultés, mais grâce à cette tablette, il va pouvoir suivre les cours comme les autres élèves de sa classe. "Je vais dans un dossier, puis je fais une zone de texte et j'écris ce que je veux", témoigne un enfant, qui s'habitue petit à petit à son outil.

Surligner des mots, relier des formes, ou prendre des photos sont les bases que ces élèves de primaire savent déjà maîtriser. Pendant 5 matinées, deux logopèdes forment les enfants à des applications d’apprentissage et à la dactylographie. "Utiliser le traitement de texte, cela va leur permettre de gagner en énergie et en temps, car ce sont des enfants qui sont toujours en double-tâche et la lecture est très énergivore pour eux", note une logopède.