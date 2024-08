J-2 avant la rentrée scolaire: parents et enfants s'empressent d'effectuer les derniers achats

"J’ai toujours un petit stock, mais j’ai quatre enfants, donc il faut toujours compléter", confie ainsi une maman accompagnée de sa fille. Certains disent prendre de l'avance "comme ça, on n’est pas en retard, les enfants ont tout ce qu’il faut pour commencer l’année. Ils auront sûrement la liste de leur professeur, mais comme ça, on a déjà une base".

Parmi les articles les plus recherchés, se trouvent les plumiers et les cartables. Dans ce magasin spécialisé, 1.200 mètres carrés sont dédiés aux fournitures scolaires. Durant les deux derniers week-ends, les ventes vont être cinq fois plus importantes qu’un week-end ordinaire. Il faut donc remplir les rayons en continu. "On travaille super bien. Ça fait trois semaines que c’est bien chargé, on a de la clientèle tous les jours", confirme Sofiane, le chef magasinier.

Le réassort va donc jouer les prolongations même si le secteur constate une diminution des ventes. "Il y a l’aspect écologique, on voit que les jeunes font plus attention à la réutilisation. L’inflation aussi a fait que les gens regardent plus ce qu’ils dépensent. On n’est plus sur des achats de plaisir, mais sur des achats nécessaires", explique Christophe Vanwalle, grossiste en fourniture scolaire.

À lire aussi Le smartphone bientôt interdit de la maternelle à la 6e secondaire: quelles sont les écoles concernées à la rentrée?

Après les primaires, les secondaires reprendront du service... avec d’autres fournitures à acheter.