Bart De Wever accueille "à bras ouverts" l'usine danoise de plastique à Anvers

Le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever, "accueille à bras ouverts le développement de haute technologie et innovant de Maersk". Lundi, il a été annoncé que le groupe industriel danois AP Moller, auquel appartient la société de transport maritime par conteneurs Maersk, souhaitait investir 1,5 milliard d'euros dans une nouvelle usine de plastique dans le port d'Anvers.

Selon un porte-parole, M. De Wever aurait rencontré le conseil d'administration d'AP Moller à la fin du mois de juillet. "Notre port et notre industrie sont le moteur de la prospérité flamande", affirme-t-il. "Cet énorme investissement est un gage de reconnaissance et de confiance pour Anvers de la part d'une des entreprises portuaires les plus renommées au monde."

Comme la future usine fonctionnera au méthanol vert (et donc pas au pétrole ou au gaz, ndlr.), le conseil communal d'Anvers considère l'investissement comme une assurance pour l'avenir. Cet investissement s'accompagne d'"emplois de qualité pour des centaines de familles". L'échevine du port, Annick De Ridder, qui sera bientôt ministre flamande de la mobilité, se félicite également des projets danois.