Bocholt-Visé met le handball belge dans la tourmente

Bocholt n'a pas accepté cette décision et a déposé réclamation devant la Commission de Juridiction d'Urgence (CJU) qui s'est réunie le 11 avril. Elle a annulé la décision du SG de l'URBH et décidé que le match sera joué.

Les Liégeois estiment que la CJU a outrepassé ses droits et s'est mise en porte-à-faux par rapport à l'article 131F6A du règlement qui précise que "les commissions ne peuvent en rien modifier le règlement en vigueur ou les décisions du Conseil d'administration ou du Comité exécutif paritaire".

Le score au terme de la rencontre ne sera pas définitif tant que le dossier n'aura pas été traité en cassation. La décision finale pourrait relancer la course au titre.

Cet événement a des dommages collatéraux à l'image de Yves Van Cosen, pilier de l'équipe nationale et pivot du HC Visé qui a décidé de ne plus porter le maillot national. La décision de la CJU est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase mais le Liégeois invoque également d'autres faits plus et moins récents dans le monde du handball.