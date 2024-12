Commémoration de la Bataille des Ardennes: un défilé "impressionnant" malgré une météo peu clémente

Ce dimanche à Bastogne se déroulait la dernière journée de commémoration du 80e anniversaire de la bataille des Ardennes. Si la météo n'a pas permis le survol des avions de chasse et la démonstration de parachutage, le défilé militaire au sol a tenu lui toutes ses promesses. En tout, 300 véhicules d'époque, mais aussi plus actuels, pour conclure ce week-end du souvenir.

"Le bruit, puis la taille, quand on les a au pied de nous, ça fait 2 mètres, 2 mètres et demi, c'est surtout impressionnant", commente un visiteur. "C'est émouvant, mon père était prisonnier de guerre, donc ça remonte un peu à toutes ces histoires qu'il nous a racontées...", s'enthousiasme une autre curieuse.

Défilé à Bastogne

Dans un véhicule d'époque qui avait surtout pour mission de transporter les gravats de bâtiments détruits durant la seconde guerre mondiale, Ludovic et Romain, deux passionnés. "On vit un peu ce qu'ils ont vécu, même si nous on ne se fait pas bombarder, on ne se fait pas tirer dessus", explique l'un pendant que l'autre ajoute: "C'est un peu difficile de se replonger dans l'époque parce qu'on n'a pas le froid intense qu'ils avaient à l'époque, on n'a pas l'odeur de la mort, il faut dire quelle qu'il y ait."

Ludovic et Romain

Certains véhicules imposants valent plusieurs centaines de milliers d'euros. Antoine Gossart se trouve à bord d'un semi-chenillé, similaire à ceux utilisés par les Allemands. Il faisait partie de la Hofklärung, ce qu'on appelait l'unité de reconnaissance de la deuxième Panzer. La plupart des engins présentés aujourd'hui font référence aux alliés. Mais Antoine Gossart, membre d'un équipage, a décidé de se consacrer au camp adverse. "Quand on présente les alliés, il faut aussi montrer qui c'est qui s'est battu en face. C'est aussi intéressant de voir les équipements de l'ennemi."

Antoine Gossart

Avec ce cortège de véhicules militaires, cette journée clôture les commémorations des 80 ans de la bataille des Ardennes. La météo maussade a néanmoins empêché les avions de chasse de participer au défilé.