Bonne nouvelle si vous souhaitez investir dans l'immobilier: c'est le moment, les taux d'intérêt diminuent

Chanel, 31 ans, souhaite acheter son premier bien. Au vu des prix et des taux d’intérêts élevés, elle avait stoppé ses recherches. Elle a senti que c’était le bon moment pour reprendre. "Ici, après les fêtes, j'ai l'impression que ça va. Les prix sont redescendus et il y a moyen de trouver, plus ou moins dans mon budget", dit-elle.

Après la crise du coronavirus, les prix avaient fortement grimpé. Aujourd’hui, cela semble revenir à la normale. Rien que sur l’année écoulée, Benjamin Bernard, agent immobilier, estime que les prix ont diminué d’environ 10%. "Pour acheter un bien évidemment, les taux d'intérêt ont diminué, les prix sont moins élevés qu'il y a 2 ans lors du covid, donc on pourrait penser que c'est le moment d'acheter, mais dans l'immobilier, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. A tout moment, les prix peuvent évidemment varier. Il y a plein d'éléments dont il faut tenir compte donc on ne sait pas avec certitude comment les choses vont évoluer mais on pourrait penser que là, pour l'instant, c'est une bonne période", développe Benjamin Bernard.