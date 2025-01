Boulengier remporte le concours de la meilleure galette des rois durable de Bruxelles

La compétition était ouverte à tous les établissements travaillant de manière artisanale situés en Région bruxelloise, sous l'égide de Mingle, une agence de consultance en alimentation durable, et en collaboration avec Tartine et Boterham, le guide des boulangeries et pâtisseries artisanales à Bruxelles et en Wallonie. "On ne s'y attendait vraiment pas. On est très fiers et très contents. On se bat depuis longtemps pour maintenir l'artisanat et la durabilité chez Boulengier. C'est une belle reconnaissance", a commenté Marc Paeps, l'un des propriétaires associés de la boulangerie saint-gilloise. Auréolé de son titre, Boulengier a légèrement augmenté sa production cette année à 3.000 unités, qui seront commercialisées dès samedi et jusqu'au week-end suivant.

La galette devait contenir au moins trois produits sur cinq d'origine belge, bio et/ou artisanaux : farine, œufs, beurre, amandes et fèves. Les candidats engrangeaient davantage de points si quatre ou cinq ingrédients répondaient à au moins l'un de ces critères, plus difficiles à atteindre par exemple pour les amandes, cultivées à l'étranger. Il était de plus interdit d'utiliser tout arôme d'amandes ou margarine. "Les gens font attention toute l'année à la qualité, la durabilité de ce qu'ils mangent. Une fois les fêtes arrivées, ils ferment les yeux... Pourquoi ? Il y a beaucoup de galettes chères qui sont faites avec des produits peu qualitatifs. Mon objectif, c'est de montrer que c'est possible d'être artisanal, durable et bon", explique la fondatrice de Mingle, Noémie De Clercq, qui ambitionne de pérenniser le concours - à l'échelon national si possible.