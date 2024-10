"C'est du gâteau" avec Ben et Adé: un duel pour la meilleure galette des rois, entre tradition et... mésaventure culinaire

Pour ce troisième épisode de "C’est du gâteau", l’heure est à la fête des rois avant l’heure ! Nos deux anciens candidats du du "Meilleur Pâtissier", Ben et Adé, s'affrontent cette fois-ci sur la galette des rois, cette pâtisserie croustillante et fondante au cœur de frangipane. Mais un petit souci dans les ingrédients pourrait bien pimenter la dégustation… ou plutôt, la saler !

Invitée pour juger leurs créations, Lu-Anh, ancienne candidate belge de la saison 8 du "Meilleur Pâtissier", est prête à jouer les Cyril et Mercotte le temps d’une dégustation et va devoir élire la galette. Le challenge est posé : chaque candidat doit présenter sa galette des rois avec un twist créatif… sans faux pas !

La compétition s’annonce relevée, mais un détail pourrait leur faire perdre leur couronne : Adé commet une erreur monumentale en inversant sucre et sel dans la crème frangipane ! Ni une ni deux, Ben et Adé se lancent dans une mission de camouflage express pour atténuer la saveur salée de leurs créations. Ben y ajoute une touche de citron pour un zeste d’acidité, tandis qu’Adé opte pour du praliné en espérant que sa galette passe inaperçue.

Malheureusement, la dégustation est sans appel : Lu-Anh détecte rapidement la petite "touche salée" de chaque galette ! Entre rires et critiques bienveillantes, elle finit par trancher, accordant son point à Ben pour le visuel et la créativité de sa galette, même si le goût laisse un peu à désirer.

La recette en détail : galette des rois et frangipane maison

Dans cette recette, la star est une pâte feuilletée rapide maison et une garniture frangipane généreuse, moitié crème pâtissière, moitié crème d’amande. On vous dévoile le déroulé complet de cette recette royale que Ben et Adé ont tenté de maîtriser… malgré une confusion mémorable entre le sel et le sucre !

La pâte feuilletée rapide

Ingrédients

400 g de farine T45

480 g de beurre froid

180 g d’eau

4 c à s de sucre en poudre

6 g de sel fin

Déroulé

Placer la farine, le beurre très froid coupés en morceaux et le sucre dans le bol du robot muni de la feuille Ajouter l’eau et le sel et mélanger jusqu’à obtenir un mélange homogène. Il doit rester des gros morceaux de beurre Placer la pâte dans du film alimentaire et placer au congélateur 15 min Fariner le plan de travail et étaler la pâte en un grand rectangle et réaliser le 1 er tout simple : replier le tiers supérieur vers l’intérieur puis replier le tiers inférieur par-dessus, faire faire un quart de tour vers la droite au pâton. Poursuivre en répétant la même opération 4 fois de plus afin de réaliser 5 tours simples en tout. Placer le pâton au réfrigérateur entre chaque tour si celle-ci colle au plan de travail Une fois les tours réalisés, placer la pâte 15 min au congélateur Couper le pâton en 2 et étaler chaque pâton sur 3 mm d’épaisseur Placer les pâtes sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson en superposant les 2 pâtes protégées chacune d’un film alimentaire

La frangipane maison :

La crème pâtissière

Ingrédients

125 g de lait entier

30 g de sucre en poudre

15 g de fécule de maïs

3 jaunes d’œufs

15 g de beurre

Déroulé

Fouetter ensemble les jaunes avec le sucre en poudre à l’aide d’un fouet Ajouter la fécule de maïs, fouetter à nouveau Faire bouillir le lait dans une casserole puis l’ajouter en filet et tout en fouettant sur les jaunes blanchis Reverser le tout à la casserole et cuire sur feu moyen jusqu’à ce que ça épaississe sans cesser de fouetter. Maintenir la cuisson encore 1 min après l’ébullition Hors du feu, ajouter le beurre, fouetter Placer dans un plat large, filmer au contact et placer au frais jusqu’à complet refroidissement

La crème d'amande

Ingrédients

125 g de poudre d’amande

85 g de beurre

105 g de sucre glace

1 œuf

la crème pâtissière

Déroulé

Au robot muni de la feuille, mélanger le beurre avec le sucre glace jusqu’à ce qu’ils ne fassent plus qu’un Ajouter la poudre d’amande, mélanger Ajouter l’œuf, mélanger Fouetter la crème pâtissière refroidie pour la détendre jusqu’à ce qu’elle devienne bien lisse Ajouter la crème pâtissière à la préparation précédente et mélanger jusqu’à obtenir un mélange homogène Placer dans une poche à douille et réserver au réfrigérateur

Le montage

1 jaune d’œuf 3 g de crème liquide entière 1 fève Placer une des 2 pâtes feuilletée étalée sur une plaque de cuisson recouverte d’une feuille de cuisson Pocher un serpentin de crème frangipane sur 16 cm de diamètre sans oublier de placer la fève au bord de la frangipane en l'enfonçant dedans A l’aide d’un pinceau humidifié, humecter tout le contour de l’insert frangipane Déposer la 2ème pâte étalée par-dessus et souder les 2 pâtes entres elles en appuyant sans trop forcer. Placer au congélateur 15 min Placer un cercle de 20 cm sur la galette afin de marquer la pâte et découper à l’aide d’un scalpel en suivant la marque. Enlever les chutes de pâte, retourner la galette puis dorer la surface de celle-ci avec à l’aide d’un pinceau avec un mélange jaune d’œuf/crème liquide. Réaliser des coups de pinceaux du milieu vers l’extérieur sans en mettre de trop Réaliser des dessins à l’aide d’un cure dent ou d’un scalpel en effleurant la pâte Réaliser un trou au milieu de la galette à l’aide d’un cure dent ainsi que 4/5 autres petits trous dans les lignes de dessins Enfourner 45 min à 170 degrés

Retrouvez l'émission "C'est du gâteau" chaque lundi à 22h30 sur RTL tvi et en streaming sur RTL play.