Burkini: les piscines privées peuvent-elles instaurer leurs propres règles?

Deux femmes anversoises recalées à l’entrée de la piscine de Borgerhout à cause de leur burkini avaient d’abord tenté de convaincre la piscine qu’il s’agissait d’une discrimination avant de saisir la justice belge et européenne. Pour justifier leur 'non' au burkini, certaines piscines continuent de faire valoir des questions d’hygiène, mais aussi de sécurité puisque ce vêtement compliquerait l’intervention des maîtres-nageurs.

L'équipe de "Vous êtes dans le journal" s'est posé la question suivante : y a-t-il une différence entre piscine publique et piscine privée ? Les piscines privées peuvent-elles faire ce qu’elles veulent concernant ces règles ?