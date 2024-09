Requête irrecevable pour les Anversoises qui protestaient contre l'interdiction du burkini

En septembre 2017, elles avaient attaqué ce règlement au tribunal de première instance d'Anvers, mais leur demande avait été rejetée l'année suivante. Elles avaient interjeté appel, mais là non plus, n'avaient pas obtenu gain de cause. Par la suite, un avocat à la Cour de cassation avait estimé qu'un pourvoi à ce niveau avait peu de chance d'aboutir, et les requérantes n'avaient pas saisi cette Cour.

Une justification insuffisante pour la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci "constate que la Cour de cassation ne s'est jamais prononcée sur la légalité d'une décision juridictionnelle portant sur la question du port du burkini dans une piscine publique", alors qu'il semble justement y avoir "une jurisprudence divergente en la matière" en Belgique.