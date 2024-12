"Ça ne fait qu'augmenter": comment expliquer le succès toujours plus grandissant des bougies?

À l'approche des fêtes de fin d'année, le succès des bougies ne cesse de prendre de l'ampleur. Partout, les ventes explosent et peu importe le prix, les amateurs sont prêts à se faire plaisir. Elles existent aujourd'hui sous toutes les formes, mais aussi avec des compositions de plus en plus naturelles.

Le business de la bougie a le vent en poupe. Mathilde s’y est lancée en 2020 et depuis, le succès ne faiblit pas. Les ventes augmentent de 20% chaque année : "On se rend compte qu'il y a une fidélisation et que les gens en rachètent et en offrent. Ça ne fait qu'augmenter".

La bougie séduit pour son aspect décoratif, son odeur ou encore son côté apaisant… Mais aujourd’hui, sa composition est aussi au cœur des préoccupations. "Les gens demandent ce qu'il y a dans la bougie, demandent sa composition et s'y intéressent vraiment. Quand on leur dit que ce sont des parfums sans substances toxiques, on vit que ça a un impact", explique ainsi cette dernière.