"Répandre l'amour et la joie": une maison entièrement décorée sur le thème de Taylor Swift pour Noël

"Nous savons que Taylor Swift, l'icône de la pop, en elle-même, ce n'est pas Noël, mais c'est le message qu'elle transmet à ses fans. Et nous essayons d'étendre ce message au plus grand nombre possible de personnes, d'être gentils les uns envers les autres, de répandre l'amour et la joie au plus grand nombre et de continuer dans cette voie."

"Brian (son mari, ndlr) et moi, nous sommes finalement assis il y a environ deux mois et avons eu notre réunion sur les lumières de Noël et sur ce que nous voulions faire cette année. Il en est ressorti que nous voulions continuer à répandre l'amour et la joie à autant de personnes que possible, tout en restant respectueux de notre voisinage et en collectant autant d'argent que possible pour des œuvres caritatives. C'est donc avec cette idée en tête que nous avons décidé de continuer une année de plus avec Taylor. Nous pensions pouvoir le faire", ajoute-t-elle.

"Tout a changé par rapport à l'année passée. Nous avons complètement recommencé à zéro et représenté trois nouvelles ères (de Taylor Swift, ndlr) dans notre jardin d'entrée et nous avons commencé le processus de planification il y a environ deux mois.", a-t-elle conclu.