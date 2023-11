On célèbre l'Armistice ce samedi 11 novembre, un devoir de mémoire qui commence à l'école: "Il faut rattacher ça à leur quotidien"

Plus de 100 ans après la fin du conflit, le devoir de mémoire reste important et il commence à l'école dans les cours d'histoire. "Je crois qu'il faut l'aborder de façon très concrète, de façon très humaine. Il faut leur parler de l'humain, du soldat ou du civil qui subit les horreurs de la guerre, tout simplement. Il faut aussi rattacher ça à leur quotidien. Donc ce qu'on fait avec les élèves, c'est ce qu'on appelle des cours ouverts, des classes ouvertes. On va dans Jodoigne et on identifie dans Jodoigne tous les éléments qui traitent ou qui ont un rapport avec la Première Guerre mondiale. On travaille sur les noms de rue ou les monuments aux morts, par exemple, et on se rend compte que finalement une ville comme Jodoigne est truffée de vestiges et souvenirs de la Première Guerre mondiale", nous explique Sophie Champagne, est professeure d'histoire au CEPES de Jodoigne.