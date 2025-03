Ces erreurs sont à éviter en redécorant votre intérieur: "Vous allez raconter votre histoire"

Anouchka Déco, sur le plateau du RTL info 13h, évoque une mauvaise idée classique : "S'inspirer des magazines de déco, c'est bien, on prend des petits conseils, mais l'idée, c'est vraiment créer votre style. Vous allez raconter votre histoire. On a tous des objets de famille, des meubles anciens. Il faut vraiment que votre intérieur soit de caractère, mais avec votre personnalité", conseille-t-elle.

Évitez aussi de surcharger votre intérieur : "Ce serait dommage, parce que bon, on peut avoir un côté très éclectique, mais l'idée, c'est vraiment de temporiser le tout et surtout de jouer sur la vague, les niveaux, les teintes, les couleurs, les matières, les tissus, l'éclairage... toutes ces choses-là vont faire que si on équilibre tout ça on va avoir un havre de paix et ça va bien marcher", assure Anouchka Déco.

"C'est pour ça que je dis tout le temps dans mes projets qu'il faut un projet qui vous ressemble et non qui ressemble à la globalité ou à une page du magazine", ajoute la "home stageuse" de "Je vends ma maison".

Autrement, pourquoi ne pas choisir d'autres couleurs, comme le terracotta ou le kaki: "On va jouer avec les couleurs. Il n'y a pas de problème. Mais faites attention quand vous choisissez", met en garde l'invitée. "La base, c'est que quand vous allez avoir une palette de couleurs, vous allez choisir la couleur qui vous plaît, mais avant de la poser sur votre mur, bien évidemment, vous allez faire un test. Ce que vous achetez en magasin ne va pas rendre pareil parce que, peut-être, la lumière naturelle ou indirecte ne va pas donner la même teinte, donc il faut faire attention", prévient-elle.

Ce n'est pas notre dressing, donc on fait attention à tout ça

Autre conseil, n'oubliez pas de décorer certaines pièces comme le hall d'entrée. "Bien évidemment, c'est la première pièce dans laquelle on va rentrer. C'est celle où on va se sentir accueilli", fait remarquer Anouchka. "Si elle est blanche, vide, sans rien, il n'y a pas de vie. Donc osez, mettez soit une couleur ou quelque chose de plus neutre, un blanc chaud, un dégradé, un sable, apposez un joli petit pouf, un joli petit fauteuil, mettez un placard où vous allez ranger toutes vos vestes et surtout les chaussures".

Hors de question pour la décoratrice de garder ses chaussures par terre dans le hall. "Ce n'est pas une penderie, ce n'est pas notre dressing, donc on fait attention à tout ça", réagit-elle.

L'éclairage joue un rôle essentiel

Au niveau de l'éclairage, le secret réside dans le bon équilibre. "Bien évidemment, on a la lumière centrale et puis on va jouer en mettant des petites lumières indirectes un peu partout. On ose différents luminaires de différents types, c'est ce qui va accentuer chaque coin et chaque espace pour créer des sous-espaces, créer des ambiances". Anouchka Déco conseille aussi les variateurs "pour régler l'intensité de la pièce".

"La lumière, c'est vraiment un exercice hyper important. On ne néglige pas son intérieur au niveau de la luminosité", conclut-elle.

Bien décorer sa maison, c'est avoir un intérieur harmonieux et donc avoir moins de stress.

"Je vends ma maison", passe tous les dimanches à 18h05 sur RTL tvi et en streaming sur RTL play.