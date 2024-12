"C'est une nuit particulière": comment la police va-t-elle appliquer les interdictions de feux d'artifice dans nos communes?

"Tout d’abord, nous devons vérifier ce qu’imposent les règlements locaux", précise M. Borza. " La majorité des communes ont adopté des arrêtés interdisant les feux d’artifice, souvent inclus dans les règlements de police. D’autres autorisent leur usage sous conditions strictes d’autorisation préalable de l’autorité compétente", poursuit-il. "Enfin, lorsqu’il n’existe pas de règlement précis en la matière, nous nous appuyons sur des arrêtés provinciaux pris par les gouverneurs." Ces cadres juridiques permettent aux forces de police d’intervenir efficacement dans les zones où de telles restrictions s'appliquent.

Si l’interprétation du cadre légal est cruciale, la présence sur le terrain reste primordiale, notamment durant les réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre. Ces périodes sensibles - "c'est une nuit particulière, reconnaît le chef de corps" - voient régulièrement une augmentation des incidents due à l’affluence et aux comportements festifs. "En fonction de notre analyse des risques, nous renforçons les effectifs et la visibilité des patrouilles. Nos actions incluent des contrôles ciblés et, le cas échéant, la saisie de matériel interdit", explique le chef de corps. Ces mesures visent à dissuader, mais pas uniquement. Informer et responsabiliser restent une des missions clés de la police.

La sensibilisation s'impose en effet comme un axe primordial. "Il est essentiel d’éduquer les citoyens sur les dangers des dispositifs pyrotechniques", insiste Philippe Borza. "Ces engins peuvent provoquer des blessures graves, sans compter les impacts négatifs sur les animaux de compagnie et la faune sauvage." Par leur approche préventive, les policiers encouragent les habitants à privilégier des formes de festivités sécurisées. Ce travail pédagogique se combine aux interventions de terrain, formant un équilibre entre dissuasion et coopération avec le public.