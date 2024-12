Nouvel an approche: voici quelques conseils de sécurité pour bien utiliser vos feux d'artifice

Dans la boutique de Jean-Louis, à deux jours du réveillon, des centaines de feux d'artifice mais surtout des dizaines de clients qui reviennent chaque année. "On le fait au milieu du jardin où il n'y a personne et on va faire des batteries, ça va faire normalement pleins d'étoiles et pas trop de bruit", montre un père de famille, les bras chargés. "Surtout avoir une belle image pour le Nouvel an comme ça moi avec les copains et la famille on est contents et on passe une bonne soirée", ajoute son fils, non loin de là.

Mais illuminer son jardin ne s'improvise pas. Ici, pas question d'emporter vos feux d'artifice sans quelques consignes. "D'abord on explique ce que c'est qu'une batterie, comment ça fonctionne", indique Jean-Louis Joskin, artificier à Thimister. "Il y a toujours une mèche évidemment pour l'allumer et une mèche de réserve au cas où la batterie n'irait pas, donc on explique un petit peu le fonctionnement et puis après il y a un petit explicatif sur la batterie elle-même."