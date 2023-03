Claire Michel 8e et Arnaud Mengal 11e à New Plymouth

Claire Michel a terminé 8e de la première manche de la Coupe du monde de triathlon ITU, dimanche à New Plymouth, en Nouvelle-Zélande. Arnaud Mengal s'est lui classé 11e d'une étape ayant donné lieu à deux doublés néo-zélandais.

La Bruxelloise, 34 ans, est sortie 31e de l'eau, à 33 secondes des leaders, mais a rapidement réussi à intégrer un peloton de tête à vélo. Déposant sa machine en 9e position, elle a toutefois perdu une dizaine de secondes lors de cette 2e transition, l'obligeant à faire un gros effort pour remonter 6 concurrentes et finir 8e dans la foulée du top 5, à 46 secondes de la gagnante.

L'épreuve sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied) a consacré la Néo-Zélandaise Nicole Van Der Kaay, en 1h02:57, devant sa compatriote Ainsley Thorpe (1h03:06) et la Norvégienne Solveig Lovset (1h03:14).