Colère des agriculteurs: nouvelle action de la FJA sur les routes wallonnes, "la coupe est à nouveau pleine"

La FJA a annoncé avoir mené une action symbolique "pour rappeler que le combat en faveur d'une agriculture reconnue et soutenue à la hauteur de son importance est loin d'être terminé". "Sans une réponse rapide de la part des décideurs politiques, des actions de terrain seront inévitables", a-t-elle prévenu, alors que le secteur agricole subit une année marquée par de multiples calamités.

Entre les difficultés économiques, la surcharge administrative, l'accord de libre-échange qui pourrait prochainement être bouclé entre l'Union européenne (UE) et les pays du Mercosur, la fièvre catarrhale ovine et les mauvaises récoltes liées aux intempéries, les agriculteurs ne parviennent plus à joindre les deux bouts. "La situation n'est plus tenable dans les exploitations. L'agriculture familiale wallonne est plus que jamais menacée de mort, et ce constat prend toute son ampleur à la lumière d'une statistique implacable: moins de 5% des agriculteurs en Wallonie sont âgés de moins de 35 ans", a déploré la FJA.