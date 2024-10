Des champs vandalisés depuis plusieurs semaines: les agriculteurs de Vaux-sur-Sûre en ont marre, "si les bêtes sortent, c'est le bazar"

Pour plusieurs agriculteurs, cela ne peut plus durer : des dizaines de clôtures sont coupées, et ce, parfois sur plusieurs mètres. Conséquence de ces dommages : le bétail peut alors s'échapper.

Ces actes sont commis de nuit et commencent sérieusement à agacer les agriculteurs de la région. Ils sont inquiets et suspectent la jalousie de la part d'un voisin. "Nous essayons tous d'avoir, dans le village, de bonnes clôtures pour ne pas avoir les bêtes dehors. (...) Et je pense qu'il y en a un qui serait peut-être jaloux que nos bêtes ne sortent jamais et que les siennes sortent tout le temps", rajoute Simon.

Couper des clôtures n'est pas sans conséquences. Cela représente un danger pour la sécurité des riverains et des automobilistes. Le bourgmestre de Vaux-sur-Sûre, Yves Besseling, explique : "C'est quand même risqué, tant pour l'automobiliste qui peut se retrouver avec une vache sur le capot, avec une série de problèmes assez importants, que pour l'agriculteur qui peut voir son assurance devoir intervenir alors qu'il n'est responsable en rien de cette situation".

La police locale prend l'affaire au sérieux et une enquête est en cours. Au moins sept personnes ont déjà porté plainte, mais en attendant, les riverains doivent rester vigilants.