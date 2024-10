Coup d'envoi de la campagne "Je vote pour une commune du commerce équitable"

L'objectif de la campagne est de mettre en lumière l'engagement local pour le commerce équitable, en encourageant les communes à conserver ou à obtenir le titre de "Commune du commerce équitable". Cette année, 173 communes ont accepté de se lancer dans l'aventure, dont 40 en Wallonie et à Bruxelles.

Selon la coordinatrice francophone des "Communes du commerce équitable", Caroline Laroye, l'engagement en faveur du commerce équitable de certaines communes devient de plus en plus difficile. Parmi les raisons qui affaiblissent cet engagement, figurent "l'opposition entre solidarité locale et internationale", le vieillissement des comités de pilotage et les coupes budgétaires, a-t-elle pointé.