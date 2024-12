Cyclone Chido à Mayotte: la Belgique fournit une aide humanitaire d’urgence via B-FAST

Après le passage du cyclone Chido, la Belgique envoie une aide humanitaire d’urgence via B-FAST pour soutenir les sinistrés de l’île française.

Après le passage dévastateur du cyclone Chido sur l'île de Mayotte, la Belgique mobilise ses ressources pour venir en aide aux sinistrés. Via le dispositif B-FAST, le pays fournit 717 tentes familiales et 4 200 kits d’hygiène, essentiels pour abriter et soutenir les populations touchées. Le vol partira dans les jours à venir.

Le cyclone a causé des dégâts considérables sur cette île française. Selon un bilan provisoire, 31 personnes ont perdu la vie et 1 373 autres ont été blessées. Face à cette situation dramatique, la France a sollicité le soutien des pays européens via le Mécanisme de Protection Civile de l'Union Européenne (UCPM). La Belgique a répondu rapidement à cet appel en déployant son aide humanitaire.