"De 6h à 9h, on a parfois plus de 100 bureaux à faire": Agathe, technicienne de surface, dénonce ses conditions de travail

"C'est une mobilisation européenne sur les marchés publics. La réforme sur les marchés publics doit être revue. C'est inacceptable que l'on vise toujours le prix le plus bas au détriment des critères sociaux des travailleurs. Les répercussions sont un salaire plus bas et des conditions de travail déplorables", déplore Aurélie Carette, responsable sectoriel national à la CGSLB avant de poursuivre. "L'action de demain concerne les travailleurs du nettoyage, du gardiennage et de l'HORECA, mais les marchés publics peuvent avoir des répercussions sur d'autres secteurs".

"Mon quotidien, c'est de me lever très tôt pour nettoyer plus d'une centaine de bureaux", témoigne une technicienne de surface du parlement européen à visage couvert. "On a très peu d'heures, mais on nous demande de tout faire en peu de temps. On termine plus tard en courant, en transpirant, en stressant. De 6h à 9h, on a parfois plus de 100 bureaux à faire. Les sanitaires, les tapis, les escaliers, ... Et quand il y a des absents, il faut parfois dépanner les collègues. Ca nous met une pression, une fatigue en fin de semaine. Et je ne gagne pas plus que 1.500€ par mois. C'est très peu pour ce qu'on fait".

Dans le secteur depuis une trentaine d'années, Agathe note que la situation s'est dégradée. "Cela empire de plus en plus car il y a beaucoup de concurrence. Beaucoup de sociétés baissent leurs prix et on en paie le prix. On se fait contrôler, mais en si peu de temps et avec une si grande charge de travail, on n'y arrive pas", déplore-t-elle.

"Malheureusement, l'exemple d'Agathe, on le retrouve partout. Nous on se bat pour que de nouvelles règles soient établies pour les marchés publics car on sait qu'ils sont la référence pour le privé", explique Abdelkarim Makhoukh, permanent syndical à la centrale alimentation et services, CSC.