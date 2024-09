Dix-neuf suspects renvoyés devant le tribunal pour tentative de vol de 10 tonnes de drogue

La chambre du conseil d'Anvers a décidé lundi de renvoyer 19 suspects devant le tribunal correctionnel pour la tentative de vol de dix tonnes de cocaïne saisies par les douanes, a indiqué le parquet d'Anvers. L'un des mis en cause est le criminel néerlandais en fuite "Bolle" Jos Leijdekkers, soupçonné d'être le commanditaire.

La drogue a ensuite été transférée sous escorte policière vers un entrepôt de la douane à Anvers, où elle devait être détruite. Peu après le départ du convoi, des hommes armés ont débarqué dans l'entrepôt de Kalmthout et menacé une personne qui s'y trouvait avant de fouiller les lieux et de repartir.

La victime a immédiatement alerté la police et l'équipe d'intervention rapide (SRT) a pu intercepter une camionnette suspecte arborant des plaques d'immatriculation néerlandaises. Sept ressortissants des Pays-Bas âgés de 22 à 35 ans ont été interpellés puis placés sous mandat d'arrêt. Trois armes légères ont également été retrouvées dans le véhicule.

Une camionnette de location immatriculée en Belgique était également impliquée dans les faits. La suite de l'enquête a permis de retrouver les personnes qui avaient loué le véhicule et d'autres individus concernés. Des perquisitions ont alors été effectuées et neuf hommes entre 23 et 34 ans ont été interpellés. Quatre d'entre eux ont été placés sous mandat d'arrêt.

L'enquête a aussi révélé que le commanditaire présumé était "Bolle" Jos Leijdekkers, l'un des criminels les plus recherchés des Pays-Bas et figurant sur la liste des personnes les plus recherchées d'Europol.