Cent dix-neuf cantines wallonnes sont désormais labellisées "Cantines Durables"

Cinquante et une cantines wallonnes ont reçu en septembre le label "Cantines Durables", portant le nombre total d'établissements labellisés à 119, a indiqué lundi la cellule Manger Demain, chargée de la mise en œuvre de ce projet créé par le Service public de Wallonie (SPW). Le label est attribué aux cantines ayant effectué une transition alimentaire vers un système durable.

Les établissements souhaitant obtenir la labellisation doivent d'abord signer le "Green Deal Cantines Durables". Ils bénéficient alors d'un accompagnement de maximum 18 mois leur permettant ensuite de déposer un dossier de demande de labellisation en bonne et due forme. Celui-ci est enfin examiné par un jury qui valide ou non l'octroi du label.

Ce dernier est composé de trois niveaux symbolisés par un nombre équivalent de radis, qui correspondent à un nombre de critères et degré d'exigence croissants. Utiliser des céréales complètes, proposer des fruits et légumes frais et de saison certifiés bio ou fonctionner en circuit court, sont autant de critères indispensables pour être labellisé. Des contrôles sont régulièrement effectués par un organisme indépendant durant les trois ans de validité du label.

Actuellement, 351 cantines de Wallonie ont signé le "Green Deal Cantines Durables" de la cellule Manger Demain, ce qui représente plus de 4,3 millions de repas servis par an. Selon les prévisions de la cellule, près de 200 cantines auront obtenu le label "Cantines Durables" avant la fin de l'année.