La société belge de pédiatrie appelle à la gratuité du vaccin contre le méningocoque B

La méningite est une inflammation de la membrane qui entoure le cerveau et la moelle épinière (les méninges). Il s'agit d'une maladie grave et potentiellement mortelle, principalement chez les nourrissons. Elle est généralement causée par une infection virale et parfois bactérienne.

Actuellement, le vaccin contre les méningocoques A, C, W135 et Y est inclus dans le calendrier vaccinal en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Flandre. Le vaccin contre le méningocoque B, plus récent, est pour sa part recommandé, mais il n'est pas disponible gratuitement, ce qui entraîne "une inégalité entre les familles", estime le professeur David Tuerlinckx, pédiatre et chef du service de pédiatrie de l'hôpital universitaire Godinne de Dinant.