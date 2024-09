De nombreuses destinations de vacances sont victimes du surtourisme: où partir pour être plus tranquilles?

Existe-il encore des destinations de voyage qui ne sont pas victime du surtourisme? Dans les agences de voyage, le constat est plutôt clair : les clients demandent de plus en plus à voyager vers des destinations différentes et plus tranquilles.

"La demande commence à être un peu plus importante à ce niveau", constate Nunzia Serino responsable d’une agence de voyage. "Je ne parlerais pas de ville mais plutôt de pays, de stations balénaires comme l'Albanie, qui est une destination prisée assez récente." La Namibie, en Afrique, est elle aussi de plus en plus demandée. "C'est un pays avec des paysages époustouflant où ne rencontrera pas la masse touristique sur le parcours du voyage." En Europe, les destinations conseillées sont donc l’Albanie, la Slovénie ou encore l’Irlande. Plus loin, l’Amérique Latine est recommandée avec l’Uruguay par exemple ou la Namibie, en Afrique. L’Ouzbékistan est également un pays suggéré.