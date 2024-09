Nombre record de touristes en Espagne, malgré la grogne à l'égard du tourisme de masse

Sur le seul mois de juillet, ce sont 10,9 millions de touristes étrangers qui se sont rendus en Espagne, un nombre en hausse de 7,3% par rapport à juillet 2023. Au cours des sept premiers mois de l'année, leur nombre a atteint 53,4 millions (+12%), un record, selon des chiffres de l'office de statistiques INE.

Ces touristes ont dépensé au total 71,1 milliards d'euros, un montant en hausse de près de 20%.

Les visiteurs sont venus en premier lieu de Grande-Bretagne, puis de France et d'Allemagne alors que la destination la plus populaire est la Catalogne. Mais les Baléares, les Canaries et Valence restent également très prisés.