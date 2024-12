De plus en plus de Belges partent en vacances à l'étranger lors des vacances d'hiver: voici les destinations les plus prisées

Partager:

Brussels Airport s'attend à un record de passagers pour les vacances d'hiver avec plus d'un million de voyageurs.

"Les Belges sont de plus en plus nombreux à prendre l’avion pour partir pendant ces vacances de Noël", affirme TUI, le premier tour-opérateur du pays. Et en effet, Brussels Airport s'attend au passage de plus d'un million de passagers durant les vacances d'hiver (Noël), ce qui constituerait un record absolu, annonce-t-il mercredi. L'aéroport de Charleroi, lui, prévoit une affluence de plus de 450.000 passagers durant la même période. À lire aussi Sondage RTLinfo-Cluster17: les Belges réduisent leur budget pour les vacances et estiment faire "plus attention qu'avant" Le précédent record à Brussels Airport pour cette période remonte aux vacances de Noël 2019, lors desquelles l'aéroport avait accueilli 988.000 passagers, rien que ça ! Ce vendredi 20 décembre, qui marque le début des vacances, devrait être le jour le plus chargé avec 72.000 passagers attendus, dont 40.000 au départ.

Les voyageurs étaient déjà nombreux aux premières heures du matin. Si certains sont à la recherche de soleil à tout prix, d'autres s'en vont braver le froid du Nord des États-Unis : "Nous allons à Chicago pour rejoindre de la famille et passer les fêtes de fin d'année. C'était l'occasion d'y aller, ça va être sympa d'y aller. Ils ont un hiver plus rude que chez nous donc on a pris des affaires pour la neige, on verra bien une fois sur place", nous raconte Sophie. L'an dernier, 850.000 passagers ont transité par l'aéroport national pour les vacances d'hiver. A Charleroi, l'aéroport s'attend à une moyenne de 27.500 passagers par jour, soit un nombre en hausse de 8% par rapport à l'an dernier, a précisé l'aéroport. Cette tendance à la hausse est observée par les tour-opérateurs du pays. "TUI enregistre une croissance de 5 % des réservations par rapport à l’année passée pour les vacances de Noël. Contrairement à l’idée que les Belges préfèrent passer les fêtes en famille à la maison, les chiffres de réservations montrent une tendance claire : cette année, de nombreux Belges passeront non pas une, mais les deux fêtes de fin d’année à l’étranger", explique ainsi Sarah Saucin de TUI Belgium. "Si le budget moyen alloué aux vacances de Noël reste le même que l’année passée (1940 € par personne pour un forfait de vacances), les Belges veulent en avoir plus pour leur argent. Profiter du soleil le plus longtemps possible tout en choisissant une destination abordable est l’exercice de nombreuses familles en cette fin d’année". À lire aussi Vacances en voiture? Prudence, ce pays européen a drastiquement augmenté les sanctions pour les infractions au code de la route