"On économise aux alentours de 500 euros": les vacances hors saison ont de plus en plus la cote chez nous

Pour ces vacances de carnaval, on attend beaucoup de monde dans les aéroports du pays. Zaventem et Charleroi tablent sur 1,5 million de passagers durant cette période. Certaines familles ont pris un peu d’avance ces derniers jours afin de faire des économies grâce à des billets moins chers hors saison.

Dans le hall des départs de Brussels Airport, les familles sont nombreuses. En cause : des vacances anticipées, à deux jours de la fin des cours.

Direction la Thaïlande pour cette famille francophone. Loin d’être les seules, certaines assument : "Nous, on a averti simplement la direction et les instituteurs que nos enfants ne seraient pas là aujourd’hui. Ils ont laissé passer l’affaire assez facilement". D’autres, un peu moins… "C’est la première fois que je fais ça, c’est exceptionnel. C’est un voyage qu’on a organisé à huit. Et puis, il y en a quatre qui viennent nous rejoindre, et voilà, ça s’est fait comme ça".