Dernière sortie de Francesco Patera avant le Mondial promis aux États-Unis

Il affrontera à cette occasion le Géorgien Irakli Shariashvili (24 ans, 8 victoires, 13 défaites et un nul) en huit rounds. Il s'agit de son dernier combat avant le championnat du monde qu'on lui promet aux États-Unis. Le futur papa qui s'est préparé avec des sparring partners de luxe, dont Quentin Gomes et Farouk Kourbanov, se dit "prêt, motivé, et déterminé à enchanter le public" qui se déplace rien que pour lui du Limbourg à Herstal.

Trois autres Géorgiens, dont aucun n'a remporté plus de combats qu'il n'en a perdus, sont également à l'affiche. Du pain bénit pour les débuts du super-léger (entre 61,237 et 63,503 kg ) Lorenzo Lopez, le welter (entre 63,503 et 66,678 kg) Anthony Loffet, dont l'adversaire, Achiko Odikadze, 23 ans, a tout de même 49 combats à son actif (23 victoires, 24 défaites et 2 nuls) et le super-welter (entre 66,678 kg et 69,853 kg ) Amaury Massenaux.