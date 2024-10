Des centaines de personnes manifestent à Namur pour le droit au logement

Des centaines de personnes se sont rassemblées jeudi dans la capitale wallonne à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la pauvreté. Fil rouge des prises de parole, le logement, qui d'après le RWLP est "sous baxter". "Le droit au logement est tout simplement inexistant parce qu'il a été marchandisé. Aujourd'hui, le logement rend malade physiquement, mentalement, moralement et socialement. Il appauvrit les gens et ne leur permet pas d'exercer leurs autres droits", a expliqué la secrétaire générale et politique du RWLP, Christine Mahy.

Selon les informations de la Région wallonne, plus de 40.000 ménages sont en attente d'un logement social. Le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté affirme que le sans-abrisme ne cesse d'augmenter dans les grandes villes et qu'il y a désormais également des listes d'attente dans les agences immobilières sociales. Un dialogue doit être instauré avec le gouvernement wallon. "On doit pouvoir arriver à une conciliation entre ce qui est écrit dans la Déclaration de Politique Régionale et les réalités de terrain. Il y a certes des textes, mais il faut pouvoir mettre d'autres lunettes pour lire les causes qui sont à l'origine du problème du logement et trouver des solutions efficaces au profit de ceux qui en ont besoin", a conclu Mme Mahy.