Des milliers d'objets perdus chaque année dans les trains, que deviennent-ils?

Mais lorsque les objets sont impersonnels, il faut compter sur la personne pour se manifester, en étant le plus exact possible sur l'objet perdu. "Il faut un maximum d'informations qui permettent d'identifier l'objet. Il faut aller de l'extérieur vers l'intérieur, car c'est de cette manière qu'on identifie un objet", précise Tom Guillaume, porte-parole de la SNCB.

Peut-être avez vous déjà perdu un objet à bord d'un train ou à la gare. Pour avoir une chance de le récupérer, c'est le département des objets perdus qu'il s'en charge. "Il y a deux manières de retrouver la personne concernée : soit elle est cliente chez nous, soit on la retrouve par lecteur de carte d'identité. On pourra alors envoyer un mail à la personne concernée", indique la SNCB.

Au bout de 50 jours, les objets non-réclamés sont envoyés à l'association les "Petits Riens", une seconde vie leur est offerte. "Les revenus qu'on a générés grâce à ce partenariat dans nos boutiques, permettent de financer nos actions sociales : hébergement, insertion... Pour un monde plus juste et plus solidaire", explique Catherine Lambrecht, responsable de ce partenariat.

En tout, ce sont 62 147 objets qui ont été retrouvés en 2023, 63 % ont été restitués à leurs propriétaires.