Des personnes qui fréquentent régulièrement les prisons témoignent: "Ces gens n'en peuvent plus"

Dans le bâtiment, il y a beaucoup de bruit. "Ce sont des gens qui n'en peuvent plus", explique Sandra Berbuto, une avocate. "Ils me disent de venir voir à l'intérieur des prisons comment ils sont traités."

Olivier est agent pénitentiaire à Lantin depuis 14 ans. Pour lui, c'est à la maison d'arrêt, là où les détenus sont en attente de jugement, que la situation est la plus tendue. "Des tensions entre cellules, des bagarres,...", énumère celui qui est délégué syndical CSC. "Il faut trouver des solutions à la hâte pour séparer les détenus et les mettre avec quelqu'un d'autre. Il y a des fumeurs, des non-fumeurs,... La cohabitation au jour le jour est difficile."

Henri rend régulièrement visite à son épouse. Elle est en détention préventive depuis 8 mois. Être une femme à Lantin, c'est plus facile. "C'est quand même plus calme que chez les hommes où ça ressemble plus à un zoo", dit-il. "Il y a un préau par jour seulement. Si vous l'avez à 8h du matin, ça veut dire que vous rentrez à 9h et que jusqu'à l'extinction, vous vous embêtez."

Accès aux soins médicaux, rendez-vous avec l'assistante sociale pour la réinsertion,... dans cette situation de surpopulation, toutes les demandes prennent beaucoup plus de temps.