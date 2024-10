Des taximen dénoncent la suppression d'emplacements aux abords de la Gare du Midi

"On ne cesse de réduire l'accessibilité des taxis à la gare", déplore Khalid Ed-Denguir, président de la FeBeT, l'organisation à l'origine de l'action. "Il est de plus en plus difficile pour les taxis d'arriver jusqu'ici et de quitter la zone. Maintenant, Bruxelles Mobilité a supprimé unilatéralement nos emplacements rue de France au profit des autocars, alors qu'on nous avait d'abord dit qu'on bénéficierait d'un autre espace de l'autre côté de la rue. On ne nous laisse pas travailler."

D'autres zones réservées aux taxis sont présentes à proximité de la gare, mais celles-ci sont trop éloignées, notamment pour les personnes à mobilité réduite ou les voyageurs qui arrivent la nuit, affirme M. Ed-Denguir.