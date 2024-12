Deux crash en quatre jours: l'avion est-il un moyen de transport sûr? "On est toujours prêts en cas de problème"

Les derniers événement ont de quoi raviver peurs et angoisses de monter à bord d'un avion. Cependant, il reste bel et bien le moyen le plus sûr au monde pour voyager.

William est pilote en formation, et il est plongé dans les simulateurs et dans les livres d'apprentissage. Il en est persuadé: l'avion reste le moyen de transport le plus sécurisé. "On va avoir de l'entraînement que ce soit sur simulateur, que ce soit même sur les systèmes propres de l'avion", explique William O'Rierdan. "On a aussi ce qu'on appelle le one in a million safety standards, qui veut dire qu'en fait sur un million de vols il y a toujours une probabilité que un se passe mal, et même pour celui là on est toujours prêt en cas de problème."

Parfois des séries noires d'accidents frappent l'imaginaire collectif. En 2023, 72 personnes ont été tuées dans le monde lors de vols commerciaux. A titre de comparaison et toujours à l'échelle mondiale, 1,19 millions de passagers sont décédés sur la route la même année. Entre 2019 et 2023, il y a eu 38 accidents d'avions par an dont 5 étaient mortels.