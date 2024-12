Un avion s'écrase en Corée du Sud et fait 179 morts: ce que l'on sait sur les circonstances du drame

Les 175 passagers et quatre des six membres d'équipage à bord ont été tués. Les passagers étaient tous Coréens, à l'exception de deux Thaïlandais, un enfant de trois ans et une personne âgée de 78 ans, ont indiqué les autorités.

Comment les opérations de secours se déroulent-elles ?

Des centaines de membres d'équipes de secours, dont des pompiers et des militaires, ont été envoyés sur place.

Les membres des familles attendaient au premier étage de l'aéroport.

Des images diffusées par les chaînes de télévision locales ont montré l'appareil totalement calciné, à l'exception de la queue, et des corps enveloppés dans des linceuls bleus évacués sur des civières. Le président sud-coréen par intérim Choi Sang-mok a présidé une réunion d'urgence du gouvernement et s'est rendu sur place dans la journée.

Quelle est la cause du crash ?

"La cause de l'accident est présumée être une collision avec des oiseaux combinée à des conditions météorologiques défavorables. Mais la cause exacte sera annoncée à l'issue d'une enquête", a déclaré Lee Jeong-hyun, chef de la caserne de pompiers de Muan, lors d'un point presse.

Les premiers éléments rapportés par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap faisaient état d'un "dysfonctionnement du train d'atterrissage". De même source, l'appareil a touché terre sur le ventre et s'est enflammé en percutant une clôture en bout de piste.

Interrogé sur la possibilité que la piste d'atterrissage soit trop courte, un responsable a déclaré que cela n'était probablement pas un facteur. "La piste mesure 2.800 mètres de long, soit 9.200 pieds, et des avions de taille similaire l'empruntent sans problème". Les deux boîtes noires - l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur vocal du cockpit - ont été récupérées.

Quels dangers représentent les collisions d'oiseaux?

Les collisions aviaires, qui peuvent provoquer d'importants dégâts sur un moteur ou le pare-brise, sont à l'origine de nombreux accidents.

Dans la plupart des cas, la collision se produit au décollage ou à l'atterrissage, quand les réacteurs tournent à plein régime. Les dommages matériels vont d'une simple déformation du bord d'attaque de l'aile à la destruction partielle ou totale du réacteur.

L'un des cas les plus célèbres remonte à janvier 2009, quand le pilote d'un Airbus A320 de l'US Airways avec 155 occupants avait réussi à se poser avec sang froid sur le fleuve Hudson à New York après une telle collision.

Quid des précédents accidents aériens ?

Il s'agit du premier accident mortel de l'histoire de Jeju Air, fondée en 2005. Le 12 août 2007, un Bombardier Q400 de sa flotte transportant 74 personnes était sorti de sa piste par vent fort à l'aéroport de Busan-Gimhae (sud-est), faisant une dizaine de blessés légers.

Avant celui de dimanche, l'accident d'avion le plus grave de l'histoire en Corée du Sud était le crash sur une colline près de l'aéroport de Busan-Gimhae d'un Boeing 767 d'Air China en provenance de Pékin, qui avait fait 129 morts le 15 avril 2002.

Avant celui de dimanche, le dernier accident mortel en date chez une compagnie aérienne sud-coréenne était celui d'un Boeing 777 d'Asiana

Airlines qui avait manqué son atterrissage à l'aéroport de San Francisco, faisant trois morts et 182 blessés le 6 juillet 2013.

La catastrophe la plus meurtrière chez une compagnie sud-coréenne reste celle d'un Boeing 747 de Korean Air, reliant New York à Séoul via Anchorage (Alaska), qui avait été abattu par un chasseur soviétique au-dessus de la mer du Japon, causant la mort des 246 passagers et 23 membres d'équipage le 1er septembre 1983.

Pour autant, les experts estiment que le secteur du transport aérien sud-coréen est globalement fiable.







L'accident s'est produit dimanche à 09H03 (00H03 GMT), selon les autorités. Selon le ministère des Territoires, la tour de contrôle a averti l'équipage du vol d'une collision avec des oiseaux. Le pilote a émis un message d'alerte ("Mayday") avant de s'écraser deux minutes plus tard en tentant de se poser.

Une vidéo diffusée par la chaîne locale MBC montre l'appareil - un Boeing 737-8AS entré en service en 2009, selon le site spécialisé Flightradar - en train d'atterrir avec de la fumée s'échappant des moteurs. L'avion heurte un mur en bout de piste et est immédiatement englouti par les flammes.

Identification difficile

"Les passagers ont été éjectés de l'avion lors de la collision avec une barrière, ce qui leur a laissé peu de chances de survivre", a déclaré un responsable local des pompiers lors d'une réunion avec les familles des victimes. "L'avion est presque entièrement détruit et l'identification des personnes décédées s'avère difficile".

Un photographe a vu de nombreux véhicules des services d'urgence et des dizaines de pompiers s'affairant autour de la carcasse de l'avion intégralement calcinée à l'exception de la queue. Des débris de sièges et des valises jonchaient le terrain autour de la piste, reflétant la violence du choc.

Dans le terminal, des proches en larmes étaient réunis dans l'attente d'informations, les écrans listant habituellement les départs et arrivées affichant les noms, dates de naissance et nationalités des victimes.

Réactions officielles

Chef de l'Etat par intérim nommé vendredi dans un pays secoué par une grave crise politique, Choi Sang-mok a présidé une réunion d'urgence du gouvernement et s'est rendu dans l'après-midi à Muan. "Toutes les agences concernées (...) doivent mobiliser toutes les ressources disponibles pour sauver les personnes", a-t-il ordonné dans un communiqué.

Le constructeur Boeing a indiqué être en contact avec Jeju Air et être "prête à les soutenir". "Nous présentons nos sincères excuses", a écrit la compagnie dans un communiqué publié dimanche sur ses réseaux sociaux.

