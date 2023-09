Ding Junhui prive Luca Brecel d'une place dans le tableau final

Ding a ouvert le score avec un break de 94 et a eu besoin d'à peine trois quarts d'heure pour mettre le champion du monde dos au mur: 3-0. Le score semblait filer vers un 4-0, mais dans la quatrième frame, le marquoir du Chinois s'est arrêté à 54, ce qui a permis à Brecel de réagir. Il a haussé son niveau. Il a remporté également la manche suivante et s'offrait un break de 73 pour égaliser à 3-3. Dans une manche finale passionnante, "The Belgian Bullet" a dû s'incliner 59-35 devant "Enter the Dragon".

Les scores par frame ont été les suivants: 95(94)-22, 65-56, 66-5, 70(54)-71, 12-82, 4-77(73) et 59-35.