Douleurs abdominales, vomissements, fièvre...: un produit rappelé par Intermarché

Intermarché retire de la vente du fromage Morbier fleur pré et le rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence possible de E. coli, signale vendredi la chaîne de supermarchés.

Le produit, vendu à la découpe ou préemballé au rayon fromagerie des magasins Intermarché et Intermarché by Mestdagh, a été commercialisé entre le 22 novembre dernier et le 27 janvier. Intermarché recommande aux consommateurs de ne pas consommer ce fromage et de le rapporter dans un des magasins, où il leur sera remboursé.