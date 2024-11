"Elle serait en vie": cinq ans après le meurtre de Julie Van Espen, ses parents poursuivent l'État belge en justice

La chambre qui devait l'auditionner a été fermée. Steve Bakelmans, toujours libre, croise alors le chemin de Julie. "Pour nous, la faute la plus importante est que, lorsqu'on ferme une chambre de justice pour une raison, on doit au moins redistribuer les dossiers. Ici, ils sont restés dans une armoire. Le dossier du meurtrier de Julie y était resté avec 77 autres dossiers", déplore le père de Julie, Erik Van Espen.

La famille de la victime souhaite que le tribunal déclare l'État coupable de défaillance et accorde une indemnisation symbolique d'un euro. De l'autre côté, l'État belge estime n'avoir commis aucune erreur. "Il y a plus que certainement un lien de cause à effet entre cette faute et le drame. Julie serait encore en vie si cette erreur n'avait pas été commise", rajoute le père.

Le verdict, lui, sera rendu le 19 décembre.