Emma Plasschaert 7e en ILCA 6 avant la course aux médailles

Emma Plasschaert est passée du 8e au 7e rang dans la catégorie ILCA 6, lors de la 5e journée de la classe dinghy, vendredi au large de Marseille, dans le cadre du "Test event" en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. La N.2 mondiale a terminé 6e et 10e des deux régates du jour, les dernières avant la course aux médailles de samedi qui compte double.

L'Ostendaise de 29 ans, victorieuse de 4 régates sur les 10, mais disqualifiée lors des 1re et 8e manches, totalisent 84 points. "Je peux encore viser la 5e place", a-t-elle réagi. "Plus haut, ce sera difficile et dépendra d'éventuels mauvais résultats de l'actuel top 5." Le classement est dominé par Marit Bouwmeester (38). Avec 21 points d'avance la Néerlandaise est assurée de la victoire finale.

En ILCA 7, William De Smet a terminé en 21e position lors de la 1re manche du jour et a été classé à la dernière place (42e) après une disqualification dans la 2e. Il recule de la 21e à la 25e position (202).