"On en a marre, ça ne peut plus durer comme ça": les agriculteurs se préparent à de nouvelles actions

Après une année difficile pour le secteur agricole, la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) relance la mobilisation en Wallonie. Face à des récoltes désastreuses et des tensions croissantes, des actions sont annoncées pour interpeller les responsables politiques sur les enjeux de l'agriculture en crise.

La Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) est de nouveau en colère et le fait savoir. Dans la nuit de vendredi à samedi, les agriculteurs ont mené une action symbolique en taguant des routes wallonnes pour exprimer leur exaspération.

"La coupe est à nouveau pleine", a précisé la FJA dans un communiqué ce samedi matin, ajoutant que les agriculteurs, frappés par une année marquée par des crises multiples, sont à bout de patience.

"On va bientôt passer à l'action"

Mathieu Lebrun, un agriculteur, a passé une grande partie de la nuit à inscrire des messages sur la voie publique. Il explique : "On prévient la population de notre mécontentement. Les agriculteurs en ont marre, et ça ne peut plus durer comme ça".

La FJA évalue à plus de 1000 le nombre de tags réalisés cette nuit-là, porteurs d’un même message d’alerte sur les actions à venir.