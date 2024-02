Est-ce légal de la part d'un fournisseur de mazout de réclamer un montant plus élevé à la livraison que lors de la réservation?

Vous allez bientôt commander du mazout pour vous chauffer cet hiver. Alors cette question va sans aucun doute vous intéresser. C'est ce qu'a fait André. Il a passé sa commande par téléphone. Le fournisseur lui a donné un certain prix. Mais au moment de la livraison, eh bien, ce prix était bien plus élevé. Est-ce que le fournisseur a le droit ?

Sachez que c'est tout à fait légal. Les prix sur le marché sont assez instables et peuvent changer assez vite. Quand vous passez votre réservation par téléphone, le fournisseur n'a peut-être pas encore le prix au moment de la livraison et au moment où il va l'acheter pour vous. Et donc forcément, ce prix peut varier entre la commande et la livraison.

Alors attention, parce que ce que je viens de vous expliquer ici, c'est légal, sauf si le fournisseur vous a donné un prix fixe au moment de passer votre commande. Et ça, vous le verrez très vite dans votre contrat de vente. Si le prix est fixe, il doit évidemment être inscrit dans ce contrat. D'ailleurs, lisez ce contrat très attentivement parce que souvent, il y a une petite clause qui précise que les tarifs peuvent être ajustés en fonction des prix du marché. Si ce contrat contient cette clause, dans ce cas-là, malheureusement, vous devrez tout simplement accepter le prix du fournisseur au moment de la livraison. Et s'il n'y a pas de clause évidemment, dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait réclamer le montant qu'on vous a donné au téléphone.