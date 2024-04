Farid Hakimi libéré sous conditions 3 ans après sa condamnation à 17 ans de prison: ses victimes craignent de le croiser

C'est notamment le cas de Rosaria et Joséphine, les soeurs de Tony. Ce dernier avait agressé à son domicile par la bande dirigée par Farid Hakimi. Une intrusion qui avait été particulièrement violente et traumatisante, comme le témoigne l'une d'elles. "Il a été frappé.(...) Il était tout bleu. Il avait vraiment eu plein de coups et ils l'ont insulté. Ils ont été vraiment agressifs avec lui", témoigne une des soeurs.

L'ancien boxeur Farid Hakimi est désormais totalement libre. Pour rappel, il avait été condamné, en 2021, à 17 ans de prison pour son rôle central dans une vingtaine de home-jackings violents. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle. Ses victimes sont inquiètes et craignent de le croiser.

Très touché émotionnellement, Tony est décédé près d'un an plus tard d'un infarctus. Aujourd'hui, sa famille ne comprend pas la libération de Farid Hakimi, condamné en 2021 à 17 ans de prison. "Ce n'est pas juste. Il ne méritait pas de sortir maintenant (...) je juge que ce n'est pas bien pour nous. On a quand même perdu notre frère", déplore une des sœurs.

Pour l'avocat de Farid Hakimi, Frank Discepoli, sa libération au tiers de sa peine n'est pas une surprise, car il faut comptabiliser la détention préventive, c'est-à-dire la détention avant le procès. "Il faut savoir que M. Hakimi a fait 6 ans et demi de détention. Que ce soit dans une prison ou sous surveillance électronique, il a été privé de sa liberté pendant 6 ans et demi. Ce qui est quand même beaucoup. Pour le tribunal d'application des peines, qui a suivi l'avis positif du procureur, tous les feux étaient ouverts pour qu'il puisse bénéficier d'une libération conditionnelle".

Dans 2 jours, Farid Hakimi n'aura plus de bracelet électronique et il sera libre. Il doit cependant respecter des conditions. Quant à Joséphine et Rosaria, elles espèrent ne pas croiser l'agresseur de leur frère.