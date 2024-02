Grève Brussels Airlines: un vol sur cinq annulé ce mercredi, mais ça pourrait évoluer

Un vol Brussels Airlines sur cinq sera annulé ce mercredi. En cause: un mouvement de grève du personnel de cabine initié par les syndicats CNE et ACV puls, a annoncé la compagnie. Attention, ce chiffre pourrait évoluer, les autres syndicats pourraient rejoindre le mouvement. Les libéraux et socialistes décideront mercredi matin, après une nouvelle consultation avec la direction, s'ils se joignent à la grève, qui durera au total trois jours. Le conflit social porte, notamment, sur l'aménagement du temps de travail et les conditions salariales.

"Le repos entre les prestations, c'est extrêmement important. C'est un métier éprouvant. Les primes que l'on obtient quand on vole n'ont pas été indexées. Donc le salaire de base a été réduit et le salaire variable n'a pas été indexé donc il y a des pertes de pouvoir d'achat jusqu'à 20% pour le personnel", voici les motivations avancées par Didier Lebbe, secrétaire permanant à la CNE.