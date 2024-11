Grève des enseignants: "Les élèves qui ne suivent pas, on va les éjecter du système scolaire", s'inquiète Charlotte à La Louvière

En ligne de mire, la décision polémique de la nouvelle majorité MR-Engagés de mettre fin à la staturisation des enseignants au profit de contrats à durée indéterminée. Jusqu'ici, les enseignants étaient nommés à vie dans une école et étaient donc fonctionnaires, c'est désormais un CDI que les nouveaux venus obtiendront. Un contrat auquel il est plus facile de mettre fin. En plus de cela, à l'analyse du projet de budget 2025, le secteur craint aussi une réduction des moyens pour l'enseignement qualifiant.

Les organisations syndicales redoutent des mesures qui nuisent à la qualité mais aussi à l'accessibilité de l'enseignement, l'un des piliers de la démocratie. Les syndicats s'inquiètent particulièrement d'une nouvelle détérioration des conditions de travail des enseignants ainsi que de leur statut. "Tout d’abord, on est inquiet, en tant que professionnels, de l’avenir que l’on va réserver à notre métier. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé dès la rentrée prochaine", déclare Charlotte Dubrulle, enseignante à La Louvière.

L'enseignement qualifiant, c'est l'enseignement technique et professionnel centré sur l'apprentissage concret d'un métier. Une diminution du nombre de professeurs et du matériel est prévue, mais il est aussi question de réorienter certains étudiants hors du circuit obligatoire. Les élèves majeurs qui ont décroché de l'enseignement obligatoire pendant un an ne pourront plus s'inscrire en 3e et 4e secondaire dans l'enseigenement qualifiant. Il en va de même pour les élèves qui ont un diplôme du CESS et qui ne pourront plus s'inscrire en 7e année dans cette filière.

"On est en train de créer une société à deux vitesses avec des élèves qui, soit ils suivent et tout ira bien, soit ils ne suivent pas et on va les éjecter du système scolaire. Ils devront se débrouiller pour avoir un diplôme ou une formation", explique Charlotte Dubrulle. "Je suis inquiète et écœurée en tant que maman", poursuit-elle, "j’ai deux petits enfants. Je ne sais pas quel avenir je vais leur offrir dans l’enseignement. On a de la chance, avec mon mari, on travaille tous les deux et on a les moyens de leur offrir des cours particuliers s’ils ont des lacunes, mais ce n’est pas le cas de tout le monde".

Les syndicats estiment l'impact à quelque 500 emplois au moins. Ils fustigent aussi la réduction budgétaire annoncée pour les établissements relevant de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE, ex-Communauté française), ainsi que la diminution des dotations aux établissements supérieurs à hauteur de 6,5 millions d'euros.

De son côté, le gouvernement justifie ces mesures d'économies par la situation budgétaire dégradée de la FWB. Il assure toutefois que les "missions essentielles" de l'enseignement ne seront pas affectées.