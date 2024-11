L'accident sur la E40 à hauteur de Haasrode a été dégagé: quel est l'état des routes ce mardi matin?

Toujours 15 minutes à ajouter entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard si vous venez de Waterloo.

A Bruxelles, vous devez ajouter 50 minutes sur le ring intérieur sur le tronçon Grand-Bigard-Léonard et 30 minutes en extérieur entre Strombeek-Bever et Anderlecht-Nord vers le virage de Forest.

Sur l'E42, la zone de chantier en direction de Tournai vous ralentit comme chaque matin 20 minutes entre Péruwelz et Tournai-Kain.

Du côté de Saint-Vith, on signale la fin des soucis sur la Nationale 62 à hauteur de Crombach. La chaussée a été libérée.

20 minutes enfin à ajouter sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Corroy-le-Grand et l'Aire de Bièrges à cause du chantier de Wavre.

30 minutes sur le ring extérieur entre Jette et Anderlecht-Nord vers Halle. L'accident à Grand-Bigard a lui aussi été dégagé.

A Bruxelles, de longues files avant les 4 Bras de Tervuren : +25 minutes entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard.

Du côté de Saint-Vith, on signale la fermeture dans les deux sens de la Nationale 62 à hauteur de Crombach.

La chaussée a aussi été libérée sur l'E42 Mons-Liège à hauteur de Verlaine. Plus de ralentissements donc.

L'accident sur la E40 à hauteur de Haasrode en direction de la Capitale a été dégagé. Vous ne ralentissez plus que 20 minutes entre Tirlemont et Bierbeek (au lieu de 1h30 tout à l'heure).

Des files sur le ring extérieur entre Argenteuil et Tervuren. Vous ajoutez 20 minutes vers Zaventem.

Un autre accident s'est produit sur l'E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Verlaine en bande de gauche en direction de Liège. Vous ajouterez 15 minutes entre Villers-le-Bouillet et Saint-Georges vers Liège.

Un accident vient d'être dégagé à hauteur de Ternat sur l'E40 Gand-Bruxelles. Il reste encore 30 minutes à ajouter entre Alost et Ternat vers la Capitale.

A Grand-Bigard sur le ring extérieur, l'accident signalé tout à l'heure n'a pas encore été dégagé avec deux bandes obstruées vers Halle. Vous ajoutez 30 minutes entre Jette et Anderlecht-Nord.

Cet accident en bande de gauche sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur d'Haasrode qui vous ralentit maintenant 1H30 entre Boutersem et Haasrode. Mieux vaut reporter votre départ vers la Capitale si vous partez de Liège.

07h35

Accident sur l'E40 à hauteur de Haasrode

On vous parlait tout à l'heure des premières files sur l'E40 à hauteur de Haasrode. L'explication vient de tomber avec un accident en bande de gauche en direction de Bruxelles.

15 minutes à ajouter entre Boutersem et Haasrode puis après l'accident 10 minutes entre Heverlee et l'échangeur de Woluwé-Saint-Etienne.

Un deuxième accident s'est produit cette fois sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Grand-Bigard où là 2 bandes sont obstruées vers Halle ce qui va encore accroitre les files dues au chantier d'Anderlecht. Vous ajoutez 30 minutes depuis Strombeek-Bever vers Halle.

Un troisième accident s'est produit en direction de Bruxelles sur l'E40 venant de Gand et ce à hauteur de Ternat en bande de gauche. (+10 minutes entre Alost et Ternat)

Début des files sur l'E411 Namur-Bruxelles avec 10 minutes à ajouter entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard et 10 minutes un peu avant entre Louvain-la-Neuve et l'Aire de Bièrges.