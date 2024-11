Le télétravail pourra-t-il un jour être remis en question chez nous? Aux Etats-Unis, certains patrons décident de le supprimer

A propos de travail, à partir du 1er janvier 2025, le groupe américain Amazon mettra un terme au télétravail. Il s'est pourtant bien installer chez nous, depuis le Covid... et il n'est pas question de le supprimer. Il permet, notamment de trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

En 2024, 25% des travailleurs sont autorisés à télétravailler un ou deux jours par semaine. Il n'était que 14% il y a deux ans, une tendance qui a pris de l'ampleur en Belgique. "Ça facilite les choses, surtout quand on travaille à Bruxelles, qu'on a un long trajet à faire. Mais par contre, pour les relations sociales, le télétravail, je trouve que ce n'est pas l'idéal", note un passant.

"Je trouve ça facile, je gagne du temps dans les arroutages et tout ça. Je trouve ça facile, mais si un jour on me dit que c'est fini, on s'en accommodera", assume un autre. Supprimer le télétravail, c'est justement la décision prise par le groupe américain Amazon. À partir de janvier, tous les travailleurs devront retourner à temps plein au bureau. Chez nous, les entreprises ne vont pas dans ce sens.